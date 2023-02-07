РФ обстреляла две общины под Николаевом: исчез свет, поврежден объект инфраструктуры

За сутки, 6 февраля, российские оккупанты обстреляли Очаковскую и Черноморскую общины. В Николаеве без обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Враг наносил удары с РСЗО по населенному пункту Очаковской общины. В результате чего в части пункта отсутствует электроэнергия. Информация о повреждениях уточняется. Пострадавших нет", - рассказал он.

Ким добавил, что также ночью, 7 февраля, в 00:00 в результате вражеских обстрелов Черноморской общины поврежден объект инфраструктуры.

"Пострадавших нет", - добавил глава региона.

Как сообщалось, 6 февраля, вечером российские оккупанты обстреляли Волчанск Харьковской области. В результате атаки в местной поликлинике начался пожар.