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РФ обстреляла две общины под Николаевом: исчез свет, поврежден объект инфраструктуры

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Николаев, Вторник 07 февраля 2023 08:35
РФ обстреляла две общины под Николаевом: исчез свет, поврежден объект инфраструктуры Фото: оккупанты обстреляли две общины в Николаевской области (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

За сутки, 6 февраля, российские оккупанты обстреляли Очаковскую и Черноморскую общины. В Николаеве без обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Враг наносил удары с РСЗО по населенному пункту Очаковской общины. В результате чего в части пункта отсутствует электроэнергия. Информация о повреждениях уточняется. Пострадавших нет", - рассказал он.

Ким добавил, что также ночью, 7 февраля, в 00:00 в результате вражеских обстрелов Черноморской общины поврежден объект инфраструктуры.

"Пострадавших нет", - добавил глава региона.

Как сообщалось, 6 февраля, вечером российские оккупанты обстреляли Волчанск Харьковской области. В результате атаки в местной поликлинике начался пожар.

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Николаев Николаевская область
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