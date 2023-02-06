РФ обстріляла дві громади у Дніпропетровській області: пошкоджено будинки та газогін

У понеділок, 6 лютого, росіяни знову завдали удару по Дніпропетровській області. Внаслідок цього було пошкоджено газогін та електромережі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.
"Сьогодні протягом дня російська армія обстріляла два райони Дніпропетровської області. Є руйнування", - йдеться у повідомленні.
Лукашук зазначив, що окупанти атакували Мирівську громаду, що на Нікопольщині. Обстрілом з важкої артилерії в громаді потрощено три приватні житлові будинки, стільки ж господарських споруд, автівку, сонячні панелі, газогін, електромережі.
"Під обстріл потрапив і Синельниківський район, а саме - Великомихайлівська громада. Теж важка артилерія, наразі наслідки уточнюються", - пояснив Лукашук.
Голова облради додав, що в обох випадках обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, що російські військові у суботу, 4 лютого, з використанням ствольної артилерії обстріляли дві громади Нікопольського району.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські військові вночі 3 лютого із використанням ствольної артилерії обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.
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