РФ обстріляла дві громади у Дніпропетровській області: пошкоджено будинки та газогін

"Сьогодні протягом дня російська армія обстріляла два райони Дніпропетровської області. Є руйнування", - йдеться у повідомленні.

Лукашук зазначив, що окупанти атакували Мирівську громаду, що на Нікопольщині. Обстрілом з важкої артилерії в громаді потрощено три приватні житлові будинки, стільки ж господарських споруд, автівку, сонячні панелі, газогін, електромережі.

"Під обстріл потрапив і Синельниківський район, а саме - Великомихайлівська громада. Теж важка артилерія, наразі наслідки уточнюються", - пояснив Лукашук.

Голова облради додав, що в обох випадках обійшлося без постраждалих.