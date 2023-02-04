Росіяни двічі за день обстріляли Нікопольський район: пошкодили електромережу

Російські військові у суботу, 4 лютого, з використанням ствольної артилерії обстріляли дві громади Нікопольського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

Внаслідок обстрілу в одному з сіл понівечено електромережі.

"Двічі протягом дня росіяни обстріляли Нікопольський район. Близько двох десятків ворожих снарядів від важкої артилерії прилетіло до Червоногригорівської та Марганецької громад", - написав Лукашук.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські військові вночі 3 лютого із використанням ствольної артилерії обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.

Також раніше ми писали, що у четвер, 2 лютого, російські загарбники випустили понад 20 снарядів по території Дніпропетровської області.

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