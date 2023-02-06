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РФ обстреляла две громады в Днепропетровской области: повреждены дома и газопровод

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Днепропетровская область, Понедельник 06 февраля 2023 20:58
РФ обстреляла две громады в Днепропетровской области: повреждены дома и газопровод Фото: РФ обстреляла две общины в Днепропетровской области (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 6 февраля, россияне снова нанесли удар по Днепропетровской области. В результате этого были повреждены газопровод и электросети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Сегодня за день российская армия обстреляла два района Днепропетровской области. Есть разрушение", - говорится в сообщении.

Лукашук отметил, что оккупанты атаковали Мировскую общину на Никопольщине. Обстрелом из тяжелой артиллерии в общине разбиты три частных жилых дома, столько же хозяйственных сооружений, автомобиль, солнечные панели, газопровод, электросети.

"Под обстрел попал и Синельниковский район, а именно - Великомихайловская община. Тоже тяжелая артиллерия, последствия уточняются", - пояснил Лукашук.

Глава облсовета добавил, что в обоих случаях обошлось без пострадавших.

Напомним, что российские военные в субботу, 4 февраля, с использованием ствольной артиллерии обстреляли две общины Никопольского района.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что российские военные ночью 3 февраля с использованием ствольной артиллерии обстреляли Никополь Днепропетровской области.

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