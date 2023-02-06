РФ обстреляла две громады в Днепропетровской области: повреждены дома и газопровод

В понедельник, 6 февраля, россияне снова нанесли удар по Днепропетровской области. В результате этого были повреждены газопровод и электросети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Сегодня за день российская армия обстреляла два района Днепропетровской области. Есть разрушение", - говорится в сообщении.

Лукашук отметил, что оккупанты атаковали Мировскую общину на Никопольщине. Обстрелом из тяжелой артиллерии в общине разбиты три частных жилых дома, столько же хозяйственных сооружений, автомобиль, солнечные панели, газопровод, электросети.

"Под обстрел попал и Синельниковский район, а именно - Великомихайловская община. Тоже тяжелая артиллерия, последствия уточняются", - пояснил Лукашук.

Глава облсовета добавил, что в обоих случаях обошлось без пострадавших.