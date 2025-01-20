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РФ обстріляла Дніпропетровську область з "Градів": що відомо про наслідки

Фото: наслідки обстрілу Нікопольської громади 20 січня (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Наталія Кава

Російська армія в ніч на понеділок, 20 січня, завдала обстрілів по Нікопольській громаді з РСЗВ "Град". Росіяни також били по Марганецькій та Покровській громадах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака та голову Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука.

За даними Лиска, під час російських обстрілів було пошкоджено промислове підприємство, гімназія, 4 багатоповерхівки та лінію електропередач.

За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Також він уточнив, що сьогодні вночі підрозділи ПвК "Схід" знищили над областю 4 ворожих безпілотники.

 Фото: наслідки обстрілу Нікопольської громади 20 січня (t.me/mykola_lukashuk)

Обстріли Нікополя

Варто нагадати, що Нікополь майже завжди перебуває під ворожими обстрілами. Зокрема, 4 січня через російський удар у місті була пошкоджена пожежна частина.

А 15 січня окупанти завдали ударів по Нікополю із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Внаслідок ворожої атаки у місті було зафіксовано жертву та пораненого.

Раніше ми писали, що внаслідок російської атаки були пошкоджені два підприємства у Нікопольському районі.

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НікопольДніпропетровська областьВійна в Україні