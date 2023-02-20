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РФ обстріляла Антонівку у Херсонській області: загинуло двоє людей

Фото: РФ обстріляла Антонівку у Херсонській області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 20 лютого, російські військові атакували Антонівку у Херсонській області. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Херсонської ОВА.

"Російські загарбники завдали удару по смт Антонівка - загинули двоє людей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що коли поряд розірвався один із ворожих снарядів, місцеві мешканці, чоловік та дружина, дістали мінно-вибухову травму. Постраждалі загинули на місці.

"Відомо, що чоловік був працівником дитячої обласної клінічної лікарні. Для подружжя сміливих мешканців Херсонської області, що залишалися на рідній землі та допомагали іншим, через підступного ворога сьогоднішній день став останнім", - додали в ОВА.

Нагадаємо, що російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Херсонської області. Ворог атакував одне із сіл регіону фосфорними снарядами.

Також повідомлялось, що кількість постраждалих через російський обстріл села Бургунка Бериславського району збільшилася. Наразі вже відомо про 8 постраждалих, в тому числі 3 загиблих.

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