РФ обстреляла Антоновку в Херсонской области: погибли два человека
В понедельник, 20 февраля, российские военные атаковали Антоновку в Херсонской области. В результате вражеского обстрела погибли два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Херсонской ОВА.
"Российские захватчики нанесли удар по пгт Антоновка - погибли два человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что когда рядом разорвался один из вражеских снарядов, местные жители, муж и жена получили минно-взрывную травму. Пострадавшие погибли на месте.
"Известно, что мужчина был работником детской областной клинической больницы. Для супругов смелых жителей Херсонской области, которые оставались на родной земле и помогали другим, из-за коварного врага сегодняшний день стал последним", - добавили в ОВА.
Напомним, что российские войска продолжают обстреливать населённые пункты Херсонской области. Враг атаковал одно из сел региона фосфорными снарядами.
Также сообщалось, что количество пострадавших из-за российских обстрелов села Бургунка Бериславского района увеличилось. Сейчас уже известно о 8 пострадавших, в том числе 3 погибших.
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