РФ обстреляла Антоновку в Херсонской области: погибли два человека

В понедельник, 20 февраля, российские военные атаковали Антоновку в Херсонской области. В результате вражеского обстрела погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Херсонской ОВА.

"Российские захватчики нанесли удар по пгт Антоновка - погибли два человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что когда рядом разорвался один из вражеских снарядов, местные жители, муж и жена получили минно-взрывную травму. Пострадавшие погибли на месте.

"Известно, что мужчина был работником детской областной клинической больницы. Для супругов смелых жителей Херсонской области, которые оставались на родной земле и помогали другим, из-за коварного врага сегодняшний день стал последним", - добавили в ОВА.