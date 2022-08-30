РФ обстреливает коридоры проезда миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Российские войска обстреливают коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна доехать на Запорожскую АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Все предсказуемо. Россия умышленно обстреливает коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна добраться в ЗАЭС. Все, чтобы предложить проход через Крым/ОРДЛО", - пишет он.

Подоляк констатирует, что позиция Украины остается неизменной.

"Доступ только через подконтрольную территорию Украины. Демилитаризация АЭС. Немедленный отвод российских войск. На станции - только ua-персонал", - добавил он.