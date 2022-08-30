РФ обстреливает коридоры проезда миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Российские войска обстреливают коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна доехать на Запорожскую АЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
"Все предсказуемо. Россия умышленно обстреливает коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна добраться в ЗАЭС. Все, чтобы предложить проход через Крым/ОРДЛО", - пишет он.
Подоляк констатирует, что позиция Украины остается неизменной.
"Доступ только через подконтрольную территорию Украины. Демилитаризация АЭС. Немедленный отвод российских войск. На станции - только ua-персонал", - добавил он.
Как сообщалось, миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла в Киев накануне запланированного визита на оккупированную Россией Запорожскую АЭС.
Напомним, миссия МАГАТЭ едет в оккупированный Энергодар на фоне обострения ситуации вокруг Запорожской АЭС. Команда международных инспекторов приступит к работе на атомной станции уже на этой неделе.
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