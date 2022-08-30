РФ обстрілює коридори проїзду місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.

"Все передбачувано. Росія навмисне обстрілює коридори, якими місія МАГАТЕ має дістатися до ЗАЕС. Все, щоб запропонувати прохід через Крим/ОРДЛО", - пише він.

Подоляк констатує, що позиція України залишається незмінною.

"Доступ тільки через підконтрольну територію України. Демілітаризація АЕС. Негайне відведення російських військ. На станції - тільки ua-персонал", - додав він.