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РФ обрала нову тактику? Стало відомо про наслідки удару по Харкову

Фото: стало відомо про наслідки удару по Харкову 12 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Під час ракетного удару по Харкову у неділю, 12 листопада, зафіксовані пошкодження одразу двох розважальних комплексів в Шевченківському районі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За його словами вчора ввечері, близько 19:23, ворог завдав ракетного удару, попередньо з ЗКР С300, по Шевченківському району Харкова.

"Зафіксоване влучання в землю біля одного з розважальних комплексів. Пошкоджено дерев'яні ворота", - зазначив голова ОВА.

Крім того, за даними Синєгубова також є незначні пошкодження у ще одному розважальному комплексі.

"Постраждалих немає", - констатував він.

Вибухи у Харкові

12 листопада в Харкові сталися вибухи. Вони прогриміли під час оголошеної повітряної тривоги. Зокрема, Повітряні сили як раз попереджали про ракетну небезпеку для Харківської області. Пізніше голова ОВА Олег Синєгубов попередив про удари, які РФ наносить по місту. Як з'ясувалось, окупанти обстрыляли цивільний об'єкт 

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