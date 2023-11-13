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РФ выбрала новую тактику? Стало известно о последствиях удара по Харькову

Фото: cтало известно о последствиях удара по Харькову 12 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во время ракетного удара по Харькову в воскресенье, 12 ноября, зафиксированы повреждения сразу двух развлекательных комплексов в Шевченковском районе города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По его словам, вчера вечером, около 19:23, враг нанес ракетный удар, предварительно с ОКР С300, по Шевченковскому району Харькова.

"Зафиксировано попадание в землю возле одного из развлекательных комплексов. Повреждены деревянные ворота", - отметил глава ОВА.

Кроме того, по данным Синегубова, также есть незначительные повреждения в еще одном развлекательном комплексе.

"Пострадавших нет", - констатировал он.

Взрывы в Харькове

12 ноября в Харькове произошли взрывы. Они прогремели во время объявленной воздушной тревоги. В частности, воздушные силы как раз предупреждали о ракетной опасности для Харьковской области. Позже глава ОВА Олег Синегубов предупредил об ударах, которые РФ наносит по городу. Как выяснилось, оккупанты обстреляли гражданский объект

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