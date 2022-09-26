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У РФ обіцяють не запроваджувати обмежень пересування на тлі мобілізації

Фото: в РФ обіцяють не вводити обмеження пересування на тлі мобілізації (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Росії нібито не планують запроваджувати обмеження на пересування громадян на тлі оголошення мобілізації в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони РФ, яку наводить ТАСС.

"В умовах проведення в Російській Федерації часткової мобілізації обмежень на пересування громадян не передбачається", - заявили в оборонному відомстві країни-агресора.

Нагадаємо, після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним часткової мобілізації, чоловіки почали масово виїжджати до сусідніх країн.

При цьому у понеділок, 26 вересня, РФ направила бронетранспортер до пункту пропуску на кордоні з Грузією для того, щоб нібито не допустити "прорив кордону".

Також у Тюмені аеропорт Рощино заборонив росіянам, які отримали повістку, покидати кордони Росії. Таке ж обмеження запровадив аеропорт Внуково, який знаходиться у Московській області.

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