RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В РФ обещают не вводить ограничений передвижения на фоне мобилизации

Фото: в РФ обещают не вводить ограничений передвижения на фоне мобилизации (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В России якобы не планируют вводить ограничения на передвижение граждан на фоне объявления мобилизации в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны РФ, которое приводит ТАСС.

"В условиях проведения в Российской Федерации частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается", - заявили в оборонном ведомстве страны-агрессора.

Напомним, после объявления президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации, мужчины начали массово выезжать в соседние страны.

При этом в понедельник, 26 сентября, РФ направила бронетранспортер к пункту пропуска на границе с Грузией для того, чтобы якобы не допустить "прорыва границы".

Также в Тюмени аэропорт Рощино запретил россиянам, которые получили повестку, покидать границы России. Такое же ограничение ввел аэропорт Внуково, который находится в Московской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМинистерство обороны РФМобилизация в России