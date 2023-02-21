РФ з ночі обстрілює Степногірськ Запорізької області: знеструмлено житловий район

"Обстріл з артилерії вівся по дев'ятиповерхівках, в результаті якого знеструмлено житловий район. Вогонь продовжується", - йдеться в повідомленні.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Як повідомлялось, російські війська минулої доби 58 разів атакували Херсон і область. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, двоє мирних жителів загинули.

Також минулої доби ворог обстрілював більше 25 прикордонних населених пунктів в Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах. Зокрема, під вогнем окупантів опинилися Куп'янськ, Дворічна та Новоосинове Куп'янського району та Вовчанськ - Чугуївського.

Крім того, російські війська минулої доби знову обстріляли населені пункти Донецької області. Через атаки ворога в регіоні загинули троє людей, ще п'ятеро отримали поранення.