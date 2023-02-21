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РФ з ночі обстрілює Степногірськ Запорізької області: знеструмлено житловий район

Фото: РФ з ночі обстрілює Степногірськ Запорізької області, знеструмлено житловий район (t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 20 лютого, російські окупанти атакували житлову забудову у Степногірську Запорізької області. Вогонь з артилерії продовжується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку обласну військову адміністрацію.

"Обстріл з артилерії вівся по дев'ятиповерхівках, в результаті якого знеструмлено житловий район. Вогонь продовжується", - йдеться в повідомленні.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Як повідомлялось, російські війська минулої доби 58 разів атакували Херсон і область. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, двоє мирних жителів загинули.

Також минулої доби ворог обстрілював більше 25 прикордонних населених пунктів в Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах. Зокрема, під вогнем окупантів опинилися Куп'янськ, Дворічна та Новоосинове Куп'янського району та Вовчанськ - Чугуївського.

Крім того, російські війська минулої доби знову обстріляли населені пункти Донецької області. Через атаки ворога в регіоні загинули троє людей, ще п'ятеро отримали поранення.

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Запорожская область