UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ нікуди ж не відсунемо. Кожен повинен мати вдома кулемет, щоб захищатися, - Данілов

Фото: секретар РНБО України Олексій Данілов (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Кожен українець повинен мати вдома зброю, щоб захищатися. Адже такого сусіда-агресора як Росія не можна нікуди "відсунути" від кордонів нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова в інтерв'ю Наталі Мосейчук.

"Ми ж Росію нікуди не відсунемо від своїх кордонів і тому маємо розуміння, що постійно маємо бути готові до будь-яких процесів. Кожен має мати вдома кулемет, щоб захищати. Коли ви маєте зброю, у вас зовсім інші відчуття", - сказав Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що треба дуже обережно поводитися зі зброєю, мають бути певні правила. Однак, за його словами, "коли маєте зброю, ви відчуваєте себе більш захищеними".

Легалізація зброї в Україні

В інтерв'ю РБК-Україна міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що українське суспільство дозріло до легалізації. Але в цьому контексті насамперед йдеться про безпечне поводження зі зброєю.

"Тому, що в кожній родині є чоловік, дружина, є діти. І ми повинні бути впевнені, що їхнє життя теж у безпеці. Після того, як ми створимо відповідні умови для зберігання такої зброї та тренування з такою зброєю, наприклад, тир, тоді так ", - говорив він у травні 2023 року.

Він також виступає за те, щоб особиста зброя зберігалася не вдома, а в спеціальних місцях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниРНБООлексій Данілов