РФ никуда же не отодвинем. Каждый должен иметь дома пулемет, чтобы защищаться, - Данилов

"Мы же Россию никуда не отодвинем от своих границ и потому есть понимание, что постоянно должны быть готовы к любым процессам. Каждый должен иметь дома пулемет, чтобы защищать. Когда у вас есть оружие, у вас совсем другие ощущения", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что нужно очень осторожно обращаться с оружием, должны быть определенные правила. Однако, по его словам, "когда имеете оружие, вы чувствуете себя более защищенными".

Легализация оружия в Украине

В интервью РБК-Украина министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что украинское общество созрело до легализации. Но в этом контексте, прежде всего, речь идет о безопасном обращении с оружием.

"Потому что в каждой семье есть муж, жена, есть дети. И мы должны быть уверены, что их жизнь тоже в безопасности. После того как мы создадим соответствующие условия для хранения такого оружия и тренировки с таким оружием, например, тир, тогда да", - говорил он в мае 2023 года.

Он также выступает за то, чтобы личное оружие хранилось вне дома, а в специальных местах.