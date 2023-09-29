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РФ нікуди ж не відсунемо. Кожен повинен мати вдома кулемет, щоб захищатися, - Данілов

П'ятниця 29 вересня 2023 12:56
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РФ нікуди ж не відсунемо. Кожен повинен мати вдома кулемет, щоб захищатися, - Данілов Фото: секретар РНБО України Олексій Данілов (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Кожен українець повинен мати вдома зброю, щоб захищатися. Адже такого сусіда-агресора як Росія не можна нікуди "відсунути" від кордонів нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова в інтерв'ю Наталі Мосейчук.

"Ми ж Росію нікуди не відсунемо від своїх кордонів і тому маємо розуміння, що постійно маємо бути готові до будь-яких процесів. Кожен має мати вдома кулемет, щоб захищати. Коли ви маєте зброю, у вас зовсім інші відчуття", - сказав Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що треба дуже обережно поводитися зі зброєю, мають бути певні правила. Однак, за його словами, "коли маєте зброю, ви відчуваєте себе більш захищеними".

Легалізація зброї в Україні

В інтерв'ю РБК-Україна міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що українське суспільство дозріло до легалізації. Але в цьому контексті насамперед йдеться про безпечне поводження зі зброєю.

"Тому, що в кожній родині є чоловік, дружина, є діти. І ми повинні бути впевнені, що їхнє життя теж у безпеці. Після того, як ми створимо відповідні умови для зберігання такої зброї та тренування з такою зброєю, наприклад, тир, тоді так ", - говорив він у травні 2023 року.

Він також виступає за те, щоб особиста зброя зберігалася не вдома, а в спеціальних місцях.

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