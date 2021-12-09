"РФ никак не успокоится": Резников заявил, что угрозы для экипажа корабля ВМС нет

Никаких инцидентов у Керченского пролива не произошло. Угрозы для экипажа корабля ВМС Украины нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Алексея Резникова в эфире "Право на власть".
"Угрозы для экипажа и корабля нет. Корабль почти вернулся в порт. Никаких инцидентов не произошло. Сегодня идет гибридная война, и Россия никак не успокоится", - заявив він.
Ранее ФСБ России заявила, что украинский корабль "Донбасс" якобы приближается к Керченскому проливу и не отвечает на требования изменить курс.
Министр обороны Украины Алексей Резников в ответ на обвинения РФ заявил, что корабль ВМС у Керченского пролива находится на законных основаниях.
Командование Операции Объединенных сил также отреагировало на обвинения России в сторону украинского корабля "Донбасс". Там отметили, что корабль уже возвращается на базу.