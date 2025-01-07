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РФ за ніч запустила по Україні 38 дронів: скільки збила ППО

Ілюстративне фото: РФ за ніч запустила по Україні 38 дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У ніч на 7 січня Російська Федерація запустила по території України 38 безпілотників типу "Шахед". Протиповітряній обороні вдалось збити 28 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

Із 19:30 6 січня до 09:00 7 січня, противник атакував 38-ма ударними дронами типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 28-ми ударних дронів типу "Шахед" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях.

Влучань не зафіксовано.

Ще 10 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені, три із них полетіли в напрямку Росії.

Варто нагадати, що ввечері 5 січня у Київській області фіксували дрони. По ворожих цілях працювали сили протиповітряної оборони.

А минулої ночі Російська Федерація запустила проти України дві ракети й більше 120 безпілотників. Тоді ППО збила 81 повітряну ціль.

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