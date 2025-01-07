РФ за ніч запустила по Україні 38 дронів: скільки збила ППО

Варто нагадати, що ввечері 5 січня у Київській області фіксували дрони. По ворожих цілях працювали сили протиповітряної оборони.

А минулої ночі Російська Федерація запустила проти України дві ракети й більше 120 безпілотників. Тоді ППО збила 81 повітряну ціль.

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