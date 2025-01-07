РФ за ніч запустила по Україні 38 дронів: скільки збила ППО

У ніч на 7 січня Російська Федерація запустила по території України 38 безпілотників типу "Шахед". Протиповітряній обороні вдалось збити 28 дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.
Із 19:30 6 січня до 09:00 7 січня, противник атакував 38-ма ударними дронами типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 28-ми ударних дронів типу "Шахед" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях.
Влучань не зафіксовано.
Ще 10 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені, три із них полетіли в напрямку Росії.
Варто нагадати, що ввечері 5 січня у Київській області фіксували дрони. По ворожих цілях працювали сили протиповітряної оборони.
А минулої ночі Російська Федерація запустила проти України дві ракети й більше 120 безпілотників. Тоді ППО збила 81 повітряну ціль.
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