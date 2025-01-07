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РФ за ночь запустила по Украине 38 дронов: сколько сбила ПВО

Иллюстративное фото: РФ за ночь запустила по Украине 38 дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В ночь на 7 января Российская Федерация запустила по территории Украины 38 беспилотников типа "Шахед". Противовоздушной обороне удалось сбить 28 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

С 19:30 6 января до 09:00 7 января, противник атаковал 38-ю ударными дронами типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 28-ми ударных дронов типа "Шахед" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях.

Попаданий не зафиксировано.

Еще 10 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны, три из них полетели в направлении России.

Стоит напомнить, что вечером 5 января в Киевской области фиксировали дроны. По вражеским целям работали силы противовоздушной обороны.

А прошлой ночью Российская Федерация запустила против Украины две ракеты и более 120 беспилотников. Тогда ПВО сбила 81 воздушную цель.

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