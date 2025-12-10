ua en ru
ЗСУ вдарили по важливих цілях ворога: Генштаб оновив карти боїв з фронту

Україна, Середа 10 грудня 2025 08:30
ЗСУ вдарили по важливих цілях ворога: Генштаб оновив карти боїв з фронту Ілюстративне фото: Генштаб оновив дані з фронту (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Протягом минулої доби вздовж всієї лінії фронту було зафіксовано 177 бойових зіткнень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, вчора противник завдав 50 авіаційних ударів, скинув 137 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3775 обстрілів, зокрема 82 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4525 дронів-камікадзе.

Вчора ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили одну артилерійську систему, два пункти управління БпЛА та ще один інший важливий об’єкт противника.

Ситуація на фронтах

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили одну атаку росіян. Противник завдав одного авіаційного удару, скинув одну керовану авіаційну бомбу та здійснив 141 обстріл, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.
ЗСУ вдарили по важливих цілях ворога: Генштаб оновив карти боїв з фронту

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили дві атаки противника у районі Приліпки та в напрямку Ізбицького.
ЗСУ вдарили по важливих цілях ворога: Генштаб оновив карти боїв з фронту

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дві атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки й Богуславки.
ЗСУ вдарили по важливих цілях ворога: Генштаб оновив карти боїв з фронту

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Мирне та у бік населених пунктів Ставки, Дробишеве.
ЗСУ вдарили по важливих цілях ворога: Генштаб оновив карти боїв з фронту

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 12 атак противника у районах Ямполя, Серебрянки, Сіверська, Званівки, Переїзного та Федорівки.
ЗСУ вдарили по важливих цілях ворога: Генштаб оновив карти боїв з фронту

На Краматорському напрямку відбулося два боєзіткнення в районі Часового Яру та у напрямку Бондарного.
ЗСУ вдарили по важливих цілях ворога: Генштаб оновив карти боїв з фронту

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 22 атаки поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру та у бік Софіївки.
ЗСУ вдарили по важливих цілях ворога: Генштаб оновив карти боїв з фронту

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 48 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Іванівка, Червоний Лиман, Мирноград, Гришине, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік Новопідгороднього й Новопавлівки.
ЗСУ вдарили по важливих цілях ворога: Генштаб оновив карти боїв з фронту

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 17 атак в районах населених пунктів Зелений Гай, Ялта, Вороне, Вербове, Соснівка, Вишневе, Рибне, Єгорівка, Привільне та у бік Данилівки.
ЗСУ вдарили по важливих цілях ворога: Генштаб оновив карти боїв з фронту

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 14 атак росіян в районах населених пунктів Затишшя, Гуляйполе, Білогір’я та в напрямках Варварівки й Добропілля.
ЗСУ вдарили по важливих цілях ворога: Генштаб оновив карти боїв з фронту

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
ЗСУ вдарили по важливих цілях ворога: Генштаб оновив карти боїв з фронту

На Придніпровському напрямку противник тричі безуспішно намагався прорвати оборону наших захисників в районі Антонівського мосту.
ЗСУ вдарили по важливих цілях ворога: Генштаб оновив карти боїв з фронту

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1010 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, одну бойову броньовану машину, 25 артилерійських систем, 177 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 107 одиниць автомобільної техніки окупантів.

