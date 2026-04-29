Удари по Туапсе Крадене зерно в Ізраїлі Ормузька протока Війна в Україні

У РФ "нібито ліквідували" в Туапсе, однак попередили про ризики

05:32 29.04.2026 Ср
2 хв
Дев'ять захисних бар'єрів на річці, але нафта може дістатися Чорного моря
aimg Катерина Коваль
Фото: відмовлятися від режиму НП поки не планують (росЗМІ)

Розлив нафтопродуктів на НПЗ у російському Туапсе після атаки безпілотників вдалося зупинити, однак ліквідація наслідків триває. У місті запроваджено режим надзвичайної ситуації, понад 30 вулиць залишилися без водопостачання, існує ризик забруднення Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського очільника МНС Олександра Куренкова.

Читайте також: "Туапсе, у вас пропущений!": все про потрійний удар України по ключовому НПЗ Росії

Ситуація на місці

Атака дронів на НПЗ сталася в ніч на 28 квітня. На місці працюють сотні рятувальників і десятки одиниць техніки. До робіт планують залучити ще близько 300 фахівців, зокрема 40 водолазів.

Глава МНС РФ Олександр Куренков заявив, що ситуація перебуває під контролем. Найближчої ночі заплановано посилення захисних насипів навколо об'єкта.

Загроза для Чорного моря

Щоб не допустити потрапляння нафтопродуктів у Чорне море, на річці Туапсе вже встановлено дев'ять ліній бонових загороджень. Готують додаткові бар'єри.

Кілька вулиць евакуйовано, понад 30 - залишилися без водопостачання. Влада попереджає про можливі екологічні наслідки, у місті оголошена надзвичайна ситуація регіонального рівня.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін уперше прокоментував серію українських атак на нафтопереробний завод у Туапсе, намагаючись применшити їхнє значення.

Водночас через масштабні пожежі та сильне токсичне задимлення місцева влада вперше з початку ударів оголосила термінову евакуацію населення, а витік нафтопродуктів у Чорне море спричинив екологічну катастрофу.

Зупинка підприємства потужністю 12 млн тонн на рік критично впливає на експортні доходи РФ і логістику Чорноморського флоту, оскільки саме цей завод є основним джерелом пального для окупаційних військ на півдні України.

