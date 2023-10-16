У РФ невідомі знищують техніку для будівництва укріплень на кордоні з Україною, - ЦНС

У Росії на прикордонних з Україною ділянках невідомі активно знищують техніку будівельних батальйонів (стройбатів), що задіюється на зведення "укріплень" та загороджувальних конструкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву ( ЦНС ).

Йдеться, зокрема, про російську Курську область.

За даними представників місцевого підпілля, комерційні структури регіону, у яких примусово забирають будівельну техніку, вимагають від влади області грошових компенсацій за знищені екскаватори.

Причиною цього є знищення такого майна партизанами "на регулярній основі".

Так, учасники Асоціації селянських господарств та сільськогосподарських кооперативів Росії (АККОР) у Рильському районі Курської області виходять на акції протесту проти знищення їх сільськогосподарських земель.

Зокрема, розповідають у Центрі, у російському населеному пункті Стара Миколаївка на прикордонні з українською Сумською областю військовослужбовці ЗС РФ активно будують опорні пункти на чорноземах фермерів.

Влада російської Курської області відбирає у фермерів землі для потреб військових та будівництва укріплень на кордоні з Україною (фото: sprotyv.mod.gov.ua)

"При цьому земля стає непридатна до подальшого використання. Фермери передали фото укріплень окупантів на власній землі", - йдеться у матеріалі.

У ЦНС додали, що продовжують спостерігати за діями російських загарбників, і нагадують, що передати українській розвідці інформацію про війська РФ можна за допомогою чату за цим посиланням.

Російські лінії оборони біля кордону з Україною

Нагадаємо, ще з минулого року в Росії почали зводити укріплення із "зубами дракона" тощо на прикордонні з Україною. Так, наприклад, минулої осені у Бєлгородській області з'явилися захисні протитанкові споруди. Крім того, росіяни також зводили посилені лінії оборони у Курській області.

Пояснювали росіяни такі дії страхом перед нібито можливим наступом українських сила на територію РФ.

Нещодавно аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що російські прикордонники, зокрема у Брянській, Курській та Бєлгородській областях, зіткнулися з нестачею можливостей та обладнання для протистояння можливим транскордонним рейдам на територію РФ, а також для боротьби з так званими "атаками дронів" .

На початку жовтня було оприлюднено кадри з картою, що показують, як РФ розширила зміцнення вздовж кордону з Україною.

Також раніше повідомлялося, що на заміну розкраденим бетонним укріпленням керівництво Курської області РФ закуповує великі партії колючого дроту.