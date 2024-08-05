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У РФ немає ресурсів на півдні, тому атакує там невеликими підрозділами, - ОСУВ "Таврія"

Ілюстративне фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Ворог використовує лише невеликі піхотні підрозділи без бронетехніки на Південному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ОСУВ "Таврія" Дмитра Лиховія в ефірі телемарафону.

За його словами, попри малу штурмову активність росіяни на півдні завдають артилерійських обстрілів, авіаударів та використовують значну кількість безпілотників. Атака дронами ворогу завдають і українські бійці.

"Власне ураження цього російського РСЗВ ТОС 1А "Солнцепьок" було результатом роботи наших безпілотних систем. Одні аеророзвідники його вистежили, інші за допомогою FPV знищили і пощастило, що він був споряджений. Дуже довго і гарно детонував", - розповів Лиховій.

Він також нагадав, що днями на півдні було уражено ще один російський ЗРК "ТОР". Фактично за останні три дні знищено три зенітно-ракетні комплекси.

"Десь наприкінці липня було так само знищено один "БУК", один "ТОР" в нашій операційній зоні, то тут видно, що дуже суттєво проріджується саме протиповітряна оборона росіян і вони не мають вже такого прикриття і можливості для ураження залишаються для нас трохи краще", - сказав він.

Ситуація на південному напрямку

Раніше Лиховій повідомив, що українські підрозділи на південному напрямку продовжують оборонну операцію, покращують тактичне положення та мають успіхи. Хоча фронт стабільний, деякі ділянки залишаються динамічними.

Російським окупантам бракує ресурсів для масштабного наступу, і за минулу добу було зафіксовано сім невдалих атак малими піхотними групами.

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