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У РФ нет ресурсов на юге, поэтому атакует там небольшими подразделениями, - ОСУВ "Таврия"

Иллюстративное фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Враг использует небольшие пехотные подразделения без бронетехники на Южном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ОВСУ "Таврия" Дмитрия Лиховоя в эфире телемарафона.

По его словам, несмотря на малую штурмовую активность, россияне на юге наносят артиллерийские обстрелы, авиаудары и используют значительное количество беспилотников. Атаку дронами врагу наносят и украинские бойцы.

"Собственное поражение этого российского РСЗО ТОС 1А "Солнцепек" было результатом работы наших беспилотных систем. Одни аэроразведчики его выследили, другие с помощью FPV уничтожили и повезло, что он был снаряжен. Очень долго и хорошо детонировал", - рассказал Лиховой.

Он также напомнил, что на днях на юге был поражен еще один российский ЗРК "ТОР". Фактически за последние три дня уничтожены три зенитно-ракетных комплекса.

"Где-то в конце июля был также уничтожен один "БУК", один "ТОР" в нашей операционной зоне, то здесь видно, что очень существенно прореживается именно противовоздушная оборона россиян и они не имеют уже такого прикрытия и возможности для поражения остаются для нас получше ", – сказал он.

Ситуация на южном направлении

Ранее Лиховой сообщил, что украинские подразделения на южном направлении продолжают оборонную операцию, улучшают тактическое положение и преуспевают. Хотя фронт стабилен, некоторые участки остаются динамичными.

Российским оккупантам не хватает ресурсов для масштабного наступления, и за прошедшие сутки было зафиксировано семь неудачных атак малыми пехотными группами.

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