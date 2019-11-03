В РФ назвали условие проведения встречи в нормандском формате

Президент России Владимир Путин заинтересован в проведении встречи с лидерами Германии, Франции и Украины в нормандском формате в условиях срочной необходимости. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают росСМИ.

"Президент неоднократно повторял, в том числе и на конференции в Будапеште, он готов к любым встречам, он заинтересован в продолжении саммитов в нормандском формате, но он ждет результатов подготовки и ждет, когда условия непосредственно приведут нас к срочной необходимости встречи лидеров нормандского формата", - сказал он.

Он добавил, что процесс подготовки саммита "нормандской четверки" осложнился новыми подходами и запросами "одной из сторон".

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности ко встрече в нормандском формате. По его словам, встреча должна быть "хорошо подготовлена и проработана".

"Мы всегда готовы к проведению любых встреч, в том числе в нормандском формате, лишь бы они были хорошо подготовлены и не вели к пустым разговорам, а заканчивались бы конкретным результатом, который пойдет на пользу урегулированию в целом", - заявил он.