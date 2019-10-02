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В РФ назвали сроки завершения строительства "Северного потока-2"

Новости » В мире    02.10.2019 - 12:59
В РФ назвали сроки завершения строительства "Северного потока-2"
Иллюстративное фото (gazprom.ru)

На завершение строительства газопровода потребуется 4-5 недель

В Российской Федерации заявили, что для завершения строительства "Северного потока-2" потребуется 4-5 недель. Об этом заявил глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, сообщают росСМИ.

По словам представителя "Газпрома", проект будет реализован до конца года в любом случае.

"Нам надо 4-5 недель, чтобы закончить все, поэтому у нас есть еще ноябрь - декабрь, это два месяца, восемь недель. Мы еще укладываемся", - сообщил Зубков.

Также Зубков подтвердил заявление министра энергетики Александра Новака о том, что строительство "Северного потока-2" может пройти в обход Дании. На этот случай прокладка газопровода планируется ближе к Дании.

"Если не получим (разрешение от Дании - ред.), мы обойдем через нейтральные воды. Не могу сказать, будет ли критический момент (для сроков проекта - ред.). Газопровод будет в любом случае достроен. Мы закончим его", - сказал Зубков.

Напомним, ранее сообщалось, что Дания не смогла назвать точных сроков решения вопросов относительно строительства трубопровода "Северный поток-2" на территории экономической зоны страны. Дания является последней страной Европейского союза, которая не дала разрешение на строительство газопровода.

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