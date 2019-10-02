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У РФ назвали терміни завершення будівництва "Північного потоку-2"

Новини » В світі    02.10.2019 - 12:59
У РФ назвали терміни завершення будівництва "Північного потоку-2"
Ілюстративне фото (gazprom.ru)

На завершення будівництва газопроводу буде потрібно 4-5 тижнів

В Російській Федерації заявили, що для завершення будівництва "Північного потоку-2" знадобиться 4-5 тижнів. Про це заявив голова ради директорів "Газпрому" Віктор Зубков, повідомляють росСМИ.

За словами представника "Газпрому", проект буде реалізований до кінця року в будь-якому випадку.

"Нам треба 4-5 тижнів, щоб закінчити всі, тому у нас є ще листопад - грудень, це два місяці, вісім тижнів. Ми ще вкладаємося", - повідомив Зубков.

Також Зубков підтвердив заяву міністра енергетики Олександра Новака про те, що будівництво "Північного потоку-2" може пройти в обхід Данії. На цей випадок прокладка газопроводу планується ближче до Данії.

"Якщо не отримаємо (дозвіл від Данії - ред.), ми обійдемо через нейтральні води. Не можу сказати, чи буде критичний момент (для термінів проекту - ред.). Газопровід буде добудований. Ми закінчимо його", - сказав Зубков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Данія не змогла назвати точних термінів вирішення питань щодо будівництва трубопроводу "Північний потік-2" на території економічної зони країни. Данія є останньою країною Європейського союзу, яка не дала дозвіл на будівництво газопроводу.

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