В РФ назвали сроки поставки С-400 Индии

Фото: российский ЗРК С-400 (из открытых источников)

Поставки запланированы в 2020 году

Власти Российской Федерации заявили, что поставка зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" Индии начнется после 2020 года. Об этом журналистам сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России, пишут росСМИ.

В ФСВТС отметили, что вопросы с оплатой по контракту уже решены. Ранее директор ФСВТС Дмитрий Шугаев говорил, что поставки систем "Триумф" в Индию начнутся осенью 2020 года.



Напомним, что Россия заключила контракт на поставку Индии комплексов С-400 в октябре прошлого года.

РБК-Украина писало, что США предупредили Индию, что запланированное приобретение систем ПВО С-400 у РФ может привести к санкциям со стороны Вашингтона. Помпео заявил, что во время своего визита в Индию будет отговаривать власти от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и предложит им рассмотреть альтернативы этим установкам.

Кроме того, США призывают всех союзников и партнеров, включая Индию, отказаться от сделок с Россией, в частности от планов приобретение систем ПВО С-400.