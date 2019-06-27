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У РФ назвали терміни поставки С-400 Індії

Новини » Політика    27.06.2019 - 02:42
У РФ назвали терміни поставки С-400 Індії
Фото: російський ЗРК С-400 (з відкритих джерел)

Поставки заплановані в 2020 році

Влада Російської Федерації заявила, що постачання зенітних ракетних систем С-400 "Тріумф" Індії почнеться після 2020 року. Про це журналістам повідомили у Федеральній службі з військово-технічного співробітництва (ФСВТС) Росії, пишуть росЗМІ.

В ФСВТС зазначили, що питання з оплатою за контрактом вже вирішені. Раніше директор ФСВТС Дмитро Шугаєв говорив, що постачання систем "Тріумф" в Індію почнуться восени 2020 року.

Нагадаємо, що Росія уклала контракт на поставку Індії комплексів С-400 в жовтні минулого року.

РБК-Україна писало, що США попередили Індію, що заплановане придбання систем ППО С-400 у РФ може призвести до санкцій з боку Вашингтона. Помпео заявив, що під час свого візиту в Індію буде відмовляти владу від покупки російських зенітно-ракетних комплексів С-400 і запропонує їм розглянути альтернативи цим настановам.

Крім того, США закликають всіх союзників і партнерів, включаючи Індію, відмовитися від угод з Росією, зокрема від планів придбання систем ППО С-400.

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