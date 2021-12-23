В РФ назвали срок готовности обеих ниток "Северного потока-2" к запуску

Первая нитка проекта "Северный поток-2" была заполнена техническим газом к 18 октября и уже находится под рабочим давлением, вторая нитка достигнет того же уровня давления до конца этого года. Газопровод "технически" будет готов к запуску на полную мощность в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Российскую газету ".

"Первая нитка газопровода "Северный поток-2" уже находится под рабочим давлением, вторая нитка достигнет того же уровня давления до конца этого года", - сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер, в четверг, 23 декабря.

Он также отметил, что "таким образом, газопровод технически будет готов к запуску на полную мощность в ближайшее время".

Стоит отметить, что первую нитку в соответствии с планом и проектными требованиями наполнили так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 млн кубометров.