У РФ назвали термін готовності обох ниток "Північного потоку-2" до запуску

Перша нитка проекту "Північний потік-2" була заповнена технічним газом до 18 жовтня і вже знаходиться під робочим тиском, друга нитка досягне того ж рівня тиску до кінця цього року. Газопровід "технічно" буде готовий до запуску на повну потужність найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Російську газету".
"Перша нитка газопроводу" Північний потік-2" вже знаходиться під робочим тиском, друга нитка досягне того ж рівня тиску до кінця цього року", - повідомив глава "Газпрому" Олексій Міллер, у четвер, 23 грудня.
Він також зазначив, що"таким чином, газопровід технічно буде готовий до запуску на повну потужність найближчим часом".
Варто відзначити, що першу нитку відповідно до плану і проектних вимог наповнили так званим технічним газом в обсязі приблизно 177 млн кубометрів.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що аналогічно процедурі, проведеній по першій нитці, друга нитка буде поступово наповнюватися газом, щоб досягти необхідного рівня об'єму і тиску.
По другій нитці були вже завершені пусконалагоджувальні роботи для контролю цілісності газопроводу.