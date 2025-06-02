У РФ назвали майбутній обмін полоненими "найбільш великомасштабним"

"Обмін військовополоненими буде паритетним. Загалом не менше 1 000 осіб. Можливо, більше. До 1 200. Зараз рахують", - сказав Мединський.

За його словами, "це буде найбільший обмін із початку СВО".

"Він охоплюватиме, за формулою "всіх на всіх, насамперед тяжкопоранених, важко хворих і молодих солдатів до 25 років", - уточнив керівник російської делегації.

Мединський також підтвердив слова міністра оборони України Рустема Умєрова щодо обміну тілами загиблих військових. Однак представник Кремля заявив, що Росія в односторонньому порядку передає Україні 6 тисяч заморожених тіл військовослужбовців

"Тіла буде передано Україні наступного тижня", - сказав він.

При цьому Умєров говорив, що обміни тілами відбудеться також 6000 на 6000.

Нагадаємо, незадовго до цього президент Володимир Зеленський повідомив, що делегації України та Російської Федерації під час зустрічі у Стамбулі 2 червня домовились про новий обмін військовополоненими.

Потім Умєров розповів, що наполягає на звільненні Росією всіх полонених та поверненні викрадених дітей. За його словами, наразі Україна та Росія домовились про обмін всіх на всіх важко поранених і тяжко хворих військовополонених.

Обмін полоненими в форматі "1000 на 1000"

Під час першого раунду переговорів у Туреччині 16 травня делегації України та Росії узгодили масштабний обмін полоненими у форматі «1000 на 1000». Через значний обсяг домовленість реалізовували поетапно впродовж кількох днів.

Обмін розпочався у п’ятницю, 23 травня - тоді з російського полону звільнили 390 українців: 270 військових і 120 цивільних. Серед них - бійці ВМС, Десантно-штурмових військ, Нацгвардії, Тероборони та прикордонної служби.

Наступного дня, 24 травня, Україна повернула ще 307 військовослужбовців, серед яких - 27 оборонців Маріуполя, а також військові з частин, які раніше не потрапляли до списків обміну.

А 25 травня з полону РФ звільнили ще 303 українців, зокрема 70 бійців, які брали участь в обороні Маріуполя.