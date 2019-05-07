В РФ назначили новую экспертизу украинским морякам

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Адвокаты заявляют возражения

С конца апреля и до настоящего времени производится ознакомление военнопленных украинских моряков в РФ и их защитников с постановлением о назначении комиссионной ситуационной экспертизы. Об этом сообщает адвокат Николай Полозов в Facebook.

Полозов сообщил, что адвокаты заявляют возражения на проведение данной экспертизы.

"Эта экспертиза своего рода "ноу-хау" российского следствия. Фактически, от экспертов требуется давать юридическую оценку представленным следствием доказательствам, хотя это является прерогативой суда", - говорится в сообщении.

Также адвокат сообщил, что по делу военнопленных украинских моряков следственные действия продолжаются практически ежедневно, в том числе между праздничными днями. 6, 7, 8 мая тоже не исключение.

"Всех военнопленных и их адвокатов следствие уже ознакомило с постановлениями о назначении технической экспертизы боевых модулей МБАК "Бердянск" и "Никополь", - написал он.

Отметим, канцлер Германии Ангела Меркель требует от Российской Федерации освобождения украинских моряков, которые были захвачены Россией в Керченском проливе.

РБК-Украина писало, что в отношении 20 украинских военнопленных моряков в России была проведена комплексная комиссионная амбулаторная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. При этом в Министерстве иностранных дел Украины назвали психиатрические обследования украинских военнопленных моряков в РФ нарушениями международного права и нарушением прав человека.