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У РФ призначили нову експертизу українським морякам

Новини » Політика    07.05.2019 - 13:59
У РФ призначили нову експертизу українським морякам
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Адвокати заявляють заперечення

З кінця квітня і до теперішнього часу проводиться ознайомлення військовополонених українських моряків в РФ та їх захисників з постановою про призначення комісійної ситуаційної експертизи. Про це повідомляє адвокат Микола Полозов Facebook.

Полозов повідомив, що адвокати заявляють заперечення на проведення даної експертизи.

"Ця експертиза свого роду "ноу-хау" російського слідства. Фактично, від експертів вимагають дати юридичну оцінку представленим слідством доказам, хоча це є прерогативою суду", - йдеться в повідомленні.

Також адвокат повідомив, що у справі військовополонених українських моряків слідчі дії тривають практично щодня, в тому числі між святковими днями. 6, 7, 8 травня теж не виняток.

"Всіх військовополонених та їхніх адвокатів слідство вже ознайомило з постановами про призначення технічної експертизи бойових модулів МБАК "Бердянськ" і "Нікополь", - написав він.

Зазначимо, канцлер Німеччини Ангела Меркель вимагає від Російської Федерації звільнення українських моряків, які були захоплені Росією в Керченській протоці.

РБК-Україна писало, що щодо 20 українських військовополонених моряків в Росії була проведена комплексна комісійна амбулаторна психолого-психіатрична судова експертиза. При цьому в Міністерстві закордонних справ України назвали психіатричні обстеження українських військовополонених моряків в РФ порушеннями міжнародного права і порушенням прав людини.

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