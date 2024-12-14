РФ найближчим часом планує залучити солдатів КНДР до штурмів у Курській області, - ГУР

Ситуація в Курській області

Українські військові вже чотири місяці ведуть наступ у Курській області. Для того, щоб відбити зайняті ЗСУ території, Росія задіяла війська Північної Кореї.

Буквально нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський окреслив головні завдання для українських військ на Курському напрямку. За його словами, зараз ЗСУ знищують росіян попри те, що їхні сили переважають.

Зазначимо, що слова Сирського підтверджуються відповідними цифрами про втрати в Курській області. Так, на кінець жовтня повідомлялося, що РФ втратила 17 819 військових, як загиблими, так і пораненими.

Додамо, що ЗСУ проводять досить успішні операції на цій ділянці фронту. На початку грудня українські військові зайшли в тил окупантів у Курській області. Вдалося знищити майже 17 росіян.

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