РФ в ближайшее время планирует привлечь солдат КНДР к штурмам в Курской области, - ГУР

По данным разведчиков, командование подразделений северокорейской армии в РФ получило приказ войти во взаимодействие со смежными российскими подразделениями, которые ведут боевые действия в Курской области.

"Вероятно, что вожди государства-агрессора в ближайшее время привлекут солдат КНДР к непосредственно ведению штурмовых действий. На днях они получили дополнительные запасы продовольствия", - отметили в ГУР.

Кроме того, как добавляют в разведке, 13 декабря подразделения КНДР привели в состояние готовности и приказали ожидать дальнейших указаний, а часть личного состава войск скрыто перебрасывают к линии фронта гражданскими грузовиками, которые внешне напоминают автомобили доставки воды.