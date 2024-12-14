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РФ в ближайшее время планирует привлечь солдат КНДР к штурмам в Курской области, - ГУР

Фото: в ближайшее время войска КНДР РФ кинет на штурмы в Курской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Вероятно, в ближайшее время войска КНДР начнут штурмовать позиции украинских военных в Курской области. Подготовка к этому уже ведется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

По данным разведчиков, командование подразделений северокорейской армии в РФ получило приказ войти во взаимодействие со смежными российскими подразделениями, которые ведут боевые действия в Курской области. 

"Вероятно, что вожди государства-агрессора в ближайшее время привлекут солдат КНДР к непосредственно ведению штурмовых действий. На днях они получили дополнительные запасы продовольствия", - отметили в ГУР.  

Кроме того, как добавляют в разведке, 13 декабря подразделения КНДР привели в состояние готовности и приказали ожидать дальнейших указаний, а часть личного состава войск скрыто перебрасывают к линии фронта гражданскими грузовиками, которые внешне напоминают автомобили доставки воды.

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