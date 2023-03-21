РФ навмисно намагається дезінформувати щодо снарядів зі збідненим ураном, - Міноборони Британії

Про це заявили в Міністерстві оборони Британії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

У відомстві підтвердили, що Лондон відправить снаряди зі збідненим ураном в Україну, додавши, що британська армія використовує цей матеріал у своїх снарядах "протягом десятиліть".

"Це стандартний компонент, який не має нічого спільного з ядерною зброєю або потенціалом. Росія знає про це, але навмисно намагається дезінформувати", - заявили в Міноборони Британії.

У Міністерстві заявили, що снаряди високоефективні при ураженні сучасних танків і бронемашин.

У відомстві додали, що наукові дослідження показують, що будь-який вплив на здоров'я людей і навколишнє середовище від використання боєприпасів зі збідненим ураном "найімовірніше, буде незначним".

Нагадаємо, сьогодні заступник міністра оборони Британії Аннабель Голді заявила, що Лондон передасть Україні снаряди зі збідненим ураном, призначені для танків Challenger 2.

Пізніше російський диктатор Володимир Путін злякався майбутньої передачі Україні снарядів зі збідненим ураном від Британії і вже встиг пригрозити реакцією у відповідь.

Додамо, що прем'єр Британії Ріші Сунак повідомляв, що танки Challenger 2 прибудуть до України у березні.

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