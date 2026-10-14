РФ навіть не приховує порушення "енергетичного перемир’я": цинічна заява Міноборони

У Росії навіть не приховують, що не дотримуються “енергетичного перемир’я”, яке оголосив президент США Дональд Трамп.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони РФ.
За даними російських військових, цієї ночі вони вдарили по об’єктах зв’язку та енергетики в Києві, Київській та Харківській областях. Для цього, як там стверджують, використали "високоточну зброю наземного базування" та "ударні безпілотники великої дальності".
У відомстві цинічно заявляють, що всі ці об’єкти нібито працювали на потреби оборонної промисловості та ЗСУ.
У Києві, за версією Міноборони РФ, вдарили по трьох об’єктах. Це центр обробки даних “АТМ Укрсиббанк”, Дарницька теплоелектроцентраль (ТЕЦ-4) і Київська ТЕЦ-5.
На Київщині, за версією РФ, уразили Київську ТЕЦ-6, Трипільську теплову електростанцію (ТЕС) та електропідстанцію “Київська”.
Ще дві цілі росіяни назвали на Харківщині - Харківську ТЕЦ-5 та Зміївську ТЕС.
“За цю ніч росіяни застосували 39 балістик і більше 120 ударних дронів та баражуючих боєприпасів проти нашої енергетики і критичної інфраструктури в Києві, в Київській області та в Харкові”, - заявив президент України Володимир Зеленський.
За його словами, це був прицільний балістичний удар саме по енергетиці, щодо якої Трамп визначив припинення вогню.
“Удар абсолютно свідомий і показовий масштабністю - такої демонстративної неповаги Росії до Америки ще не було”, - наголосив він.
“Росія не вважає заяви Президента Америки сильними”, - додав очільник держави.
Також він додав, що близько 600 тисяч людей зараз, на жаль, без електрики.
“На жаль, є відчутні пошкодження об’єктів та обладнання на 26 елементах нашого електроенергетичного комплексу і на чотирьох об’єктах нафтогазового комплексу”, - зазначив президент.
Нагадаємо, 11 жовтня Трамп оголосив про “енергетичне перемир’я” між Україною та Росією.
Зеленський тоді заявив, що Київ ні про що не домовлявся, але готовий підтримати його, якщо Росія погодиться.
Також ми писали, що у Кремлі вперше відреагували на заяву Трампа.
Речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що контакти тривають, але подробиць не навів.