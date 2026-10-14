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РФ даже не скрывает нарушения "энергетического перемирия": циничное заявление Минобороны

09:49 14.10.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Чупровская
Иллюстративное фото: РФ не придерживается "энергетического перемирия" (Getty Images)

В России даже не скрывают, что не соблюдают "энергетическое перемирие", которое объявил президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

По данным российских военных, в эту ночь они ударили по объектам связи и энергетики в Киеве, Киевской и Харьковской областях. Для этого, как утверждают, использовали "высокоточное оружие наземного базирования" и "ударные беспилотники большой дальности".

В ведомстве цинично заявляют, что все эти объекты якобы работали на нужды оборонной промышленности и ВСУ.

Что в России назвали целями

В Киеве, по версии Минобороны РФ, ударили по трем объектам. Это центр обработки данных "АТМ УкрСиббанк", Дарницкая теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-4) и Киевская ТЭЦ-5.

В Киевской области, по версии РФ, поразили Киевскую ТЭЦ-6, Трипольскую тепловую электростанцию (ТЭС) и электроподстанцию "Киевская".

Еще две цели россияне назвали в Харьковской области - Харьковскую ТЭЦ-5 и Змиевскую ТЭС.

Что сказал Зеленский

"За эту ночь россияне применили 39 баллистик и более 120 ударных дронов и барражирующих боеприпасов против нашей энергетики и критической инфраструктуры в Киеве, Киевской области и Харькове", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, это был прицельный баллистический удар именно по энергетике, по которой Трамп определил прекращение огня.

"Удар абсолютно сознательный и показательный масштабностью - такого демонстративного неуважения России к Америке еще не было", - подчеркнул он.

"Россия не считает заявления Президента Америки сильными", - добавил глава государства.

Также он добавил, что около 600 тысяч человек сейчас, к сожалению, без электричества.

"К сожалению, есть ощутимые повреждения объектов и оборудования на 26 элементах нашего электроэнергетического комплекса и на четырех объектах нефтегазового комплекса", - отметил президент.

Напомним, 11 октября Трамп объявил об "энергетическом перемирии" между Украиной и Россией.

Зеленский тогда заявил, что Киев ни о чем не договаривался, но готов поддержать его, если Россия согласится.

Также мы писали, что в Кремле впервые отреагировали на заявление Трампа.

Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что контакты продолжаются, но подробностей не привел.

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