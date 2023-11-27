Окупанти використовують ЗАЕС як вогневу позицію для РСЗВ та обстрілів, - Енергоатом

Російські війська використовують Запорізьку АЕС як вогневу позицію для розміщення реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) та обстрілів території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом .

Так, в неділю, 26 листопада, експерти Міжнародного агентства з атомної енергії, які перебувають на Запорізькій АЕС, почули характерні звуки, схожі на виліт некерованих ракет з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

"Хоча через хмари команда МАГАТЕ не помітила реактивних снарядів, характерний звук вказував на те, що вони були випущені з РСЗВ неподалік ЗАЕС", - пише Енергоатом з посиланням на повідомлення Агентства.

Як заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, ці події вкотре яскраво демонструють вкрай крихку ситуацію з ядерною безпекою та захищеністю на Запорізькій атомній електростанції.

"Найбільша в Європі атомна електростанція, розташована на лінії фронту, продовжує стикатися з багатьма потенційними загрозами внаслідок цієї війни", - зазначив він.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Запорізька атомна електростанція була захоплена окупаційними військами 4 березня 2022 року. З того часу неодноразово оприлюднювалася інформація про замінування території станції, кількох енергоблоків та ставка-охолоджувача. Крім того, російські війська використовують станцію для зберігання техніки та живої сили.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Міненерго повідомило, що ситуація на ЗАЕС погіршується. Як заявив міністр Герман Галущенко, станція вже більше року не працює.