РФ "націоналізує" понад тисячу баз відпочинку на Азовському морі, - ЦНС

Зокрема, запорізькій гауляйтер Євген Балицький повідомив, що на узбережжі Азовського моря "безхозними" визнано вже більше тисячі баз відпочинку. Оскільки їм наданий такий статус, це означає, що у найближчий час об'єкти буде націоналізовано". Це при тому, що крайній термін постановки на російський облік нерухомості буде лише 1 січня 2028 року.

Аргументом такого злочину гауляйтер назвав "залучення туристів" та "створення нових робочих місць".

У ЦНС додали, що ворог почав відбирати нерухомість ще з початку повномасштабної війни, особливо на узбережжі Азовського моря.

"Вони почали віджимати пансіонати та бази відпочинку з перших днів повномасштабного вторгнення. Спершу захопили найфешенебельніші об’єкти, а простіші перетворили на казарми для солдатів РФ", - уточнив ресурс.