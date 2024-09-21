РФ готує базу, щоб "законно" відбирати земельні ділянки на окупованих територіях, - ЦНС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву ( ЦНС ).

Зазначається, що окрім реєстру "безхозних" помешкань, росіяни вже почали створювати аналогічну базу і запускають процес привласнення земельних ділянок у місцевих мешканців, які знаходяться на окупованих територіях.

"Ділянки під індивідуальне житлове будівництво, під особисте підсобне господарство з 1 березня 2025 року почнуть вилучати у власників якщо на них впродовж останніх двох років не велося будівництво", - пише ЦНС.

Процес відбуватиметься наступним чином - якщо наглядові ради встановлять, що земля протягом двох років залишається не задіяною, тоді власник автоматично буде позбавлений власності на землю. По яким критеріям планують визначати "задіяність", наразі невідомо.

Інформаційний ресурс додав, що ворог продовжує здійснювати рейди на окупованих територіях та визначає помешкання, які не мають власників і не переоформлені відповідно до російського законодавства.

"Це робиться з метою привласнення на потреби російських окупантів", - резюмували в ЦНС.