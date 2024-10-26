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РФ "национализирует" более тысячи баз отдыха на Азовском море, - ЦНС

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты собираются национализировать более тысячи баз отдыха на Азовском море. Эти процессы начались еще с первых дней полномасштабной войны.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

В частности, запорожский гауляйтер Евгений Балицкий сообщил, что на побережье Азовского моря "безхозными" признано уже более тысячи баз отдыха. Поскольку им предоставлен такой статус, это означает, что в ближайшее время объекты будут национализированы. Это при том, что крайний срок постановки на российский учет недвижимости будет только 1 января 2028 года.

Аргументом такого преступления гауляйтер назвал "привлечение туристов" и "создание новых рабочих мест".

В ЦНС добавили, что враг начал изымать недвижимость еще с начала полномасштабной войны, особенно на побережье Азовского моря.

"Они начали отжимать пансионаты и базы отдыха с первых дней полномасштабного вторжения. Сначала захватили самые фешенебельные объекты, а более простые превратили в казармы для солдат РФ", - уточнил ресурс.

Напомним, в сентябре в Центре национального сопротивления сообщили, что теперь кроме помещений, российские войска на временно оккупированных ерриториях Украины планируют отбирать земельные участки.

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