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РФ настаивала на совместной пресс-конференции Путина и Байдена, но США отказались, - CNN

Автор: Андрей Василюк

Не проводить совместную пресс-конференцию президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина было условием Белого дома. Вашингтон считает, что в случае проведения такого мероприятия Путин выглядел бы так, будто улучшил свои позиции на международной арене за счет американского лидера.

Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает телеканал CNN.

"Решение не проводить совместную пресс-конференцию было тем, на чем настаивали представители Белого дома. Чиновники заявили, что Россия настаивала на совместной пресс-конференции во время переговоров по саммиту. Но США были против, поскольку не хотели предоставить Путину платформу, как после саммита 2018 года с бывшим президентом Трампом в Хельсинки", - сообщает телеканал.

Чиновники заявили, что они помнят о желании Путина выглядеть так, будто он улучшил свою позицию за счет президента США, и хотят избежать такой ситуации.

Решение также принималось с учетом советов группы экспертов по России, которые встретились с президентом в начале этого месяца, сообщают источники телеканала.

Напомним, встреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина в узком формате завершилась. Она проходила почти на два часа.

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Джозеф Байден