РФ нарушает договоренности по Донбассу: Германия и Франция призвали к решительному ответу

Франция и Германия констатируют обострение ситуации на Донбассе и нарушения со стороны России. Они подчеркнули важность выполнения Минских договоренностей. Стороны и выводов Парижского саммита.
В свете недавней напряженности они подчеркивают важность выполнения минских договоренностей и выводов Парижского саммита в декабре 2019 года для жизнеспособного урегулирования конфликта на востоке Украины,
"Мы привержены достижению этой цели в нормандском формате, и мы ценим различные действия ОБСЕ на местах", - говорится в тексте декларации.
Нерешенные проблемы в отношении России, включая дестабилизирующее поведение и неоднократные нарушения международного права, сказываются на отношениях стран и требуют решительных действий.
"Однако мы подтверждаем нашу приверженность продолжению диалога с Россией на основе общих принципов ЕС и выборочного участия в областях, представляющих общий интерес", - указывается в тексте документа.
Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах в нормандском формате вряд ли удастся в скором времени добиться урегулирования конфликта на Донбассе. Хотя украинская сторона считает, что его нужно решить здесь и сейчас.
По его словам, российская сторона в нормандском формате стремится изменить повестку дня и ввести в переговоры так называемые "ЛДНР", но Украина отказывается.
Отметим, ранее сообщалось, что на последних переговорах нормандских советников с участием главы Офиса президента Андрея Ермака состоялся "жесткий обмен мнениями".
Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что США будут привлечены к переговорам по Донбассу.