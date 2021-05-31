РФ порушує домовленості щодо Донбасу: Німеччина і Франція закликали до рішучої відповіді

У світлі недавньої напруженості вони підкреслюють важливість виконання мінських домовленостей і висновків Паризького саміту в грудні 2019 року для життєздатного врегулювання конфлікту на сході України,

"Ми віддані досягненню цієї мети в нормандському форматі, і ми цінуємо різні дії ОБСЄ на місцях", - йдеться в тексті декларації.

Невирішені проблеми щодо Росії, включаючи дестабілізуючу поведінку і неодноразові порушення міжнародного права, позначаються на відносинах країн і вимагають рішучих дій.

"Однак ми підтверджуємо нашу прихильність продовженню діалогу з Росією на основі загальних принципів ЄС і вибірковій участі в областях, що становлять спільний інтерес", - вказується в тексті документа.