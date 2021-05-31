РФ порушує домовленості щодо Донбасу: Німеччина і Франція закликали до рішучої відповіді

Франція і Німеччина констатують загострення ситуації на Донбасі та порушення з боку Росії. Вони підкреслили важливість виконання Мінських домовленостей. Сторони і висновків Паризького саміту.
У світлі недавньої напруженості вони підкреслюють важливість виконання мінських домовленостей і висновків Паризького саміту в грудні 2019 року для життєздатного врегулювання конфлікту на сході України,
"Ми віддані досягненню цієї мети в нормандському форматі, і ми цінуємо різні дії ОБСЄ на місцях", - йдеться в тексті декларації.
Невирішені проблеми щодо Росії, включаючи дестабілізуючу поведінку і неодноразові порушення міжнародного права, позначаються на відносинах країн і вимагають рішучих дій.
"Однак ми підтверджуємо нашу прихильність продовженню діалогу з Росією на основі загальних принципів ЄС і вибірковій участі в областях, що становлять спільний інтерес", - вказується в тексті документа.
Нагадаємо, раніше радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що на переговорах у нормандському форматі навряд чи вдасться незабаром домогтися врегулювання конфлікту на Донбасі. Хоча українська сторона вважає, що його потрібно вирішити тут і зараз.
За його словами, російська сторона в нормандському форматі прагне змінити порядок денний і ввести в переговори так звані "ЛДНР", але Україна відмовляється.
Зазначимо, раніше повідомлялося, що на останніх переговорах нормандських радників за участю глави офісу президента Андрія Єрмака відбувся "жорсткий обмін думками".
Раніше президент Володимир Зеленський говорив, що США будуть залучені до переговорів щодо Донбасу.