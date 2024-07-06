РФ нарощує оборонні позиції в Криму, боячись "ударного кулака" ЗСУ: "АТЕШ" дізнався деталі

Партизани фіксують постійне збільшення кількості оборонних позицій уздовж узбережжя Криму. Серед росіян ходять чутки про так званий "ударний кулак", який нібито готують ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".
"Поки окупаційна влада переконує населення в тому, що загрози десантної операції ЗСУ немає, кількість оборонних недоспоруджень уздовж берегової лінії зростає щодня", - кажуть в "АТЕШ".
Наприклад, за даними паартизан, в Євпаторії та Ялті, окупанти залучають цивільних підрядників до обладнання вогневих, оборонних позицій, які виглядають дуже карикатурно.
"Серед військовослужбовців ЗС РФ ходять чутки про те, що Сили оборони України формують так званий "ударний кулак" для осіннього прориву у бік Криму та перерізання сухопутного коридору на Херсонському напрямку", - стверджують партизани.
Російські війська окупували півострів Крим у 2014 році. З того часу окупанти використовують його у військових цілях.
Одночасно загарбники не припиняють нарощувати оборонні рубежі на всій території півострова.
Наприклад, у вересні 2023 року повідомлялося, що російські окупанти облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії у тимчасово анексованому Криму.
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