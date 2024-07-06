UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ нарощує оборонні позиції в Криму, боячись "ударного кулака" ЗСУ: "АТЕШ" дізнався деталі

Фото: РФ нарощує оборонні позиції в Криму (t.me/atesh_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани фіксують постійне збільшення кількості оборонних позицій уздовж узбережжя Криму. Серед росіян ходять чутки про так званий "ударний кулак", який нібито готують ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Поки окупаційна влада переконує населення в тому, що загрози десантної операції ЗСУ немає, кількість оборонних недоспоруджень уздовж берегової лінії зростає щодня", - кажуть в "АТЕШ".

Наприклад, за даними паартизан, в Євпаторії та Ялті, окупанти залучають цивільних підрядників до обладнання вогневих, оборонних позицій, які виглядають дуже карикатурно.

"Серед військовослужбовців ЗС РФ ходять чутки про те, що Сили оборони України формують так званий "ударний кулак" для осіннього прориву у бік Криму та перерізання сухопутного коридору на Херсонському напрямку", - стверджують партизани.

 

 

Ситуація у Криму

Російські війська окупували півострів Крим у 2014 році. З того часу окупанти використовують його у військових цілях.

Одночасно загарбники не припиняють нарощувати оборонні рубежі на всій території півострова.

Наприклад, у вересні 2023 року повідомлялося, що російські окупанти облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії у тимчасово анексованому Криму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КримВійна в Україні