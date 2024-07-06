РФ нарощує оборонні позиції в Криму, боячись "ударного кулака" ЗСУ: "АТЕШ" дізнався деталі

"Поки окупаційна влада переконує населення в тому, що загрози десантної операції ЗСУ немає, кількість оборонних недоспоруджень уздовж берегової лінії зростає щодня", - кажуть в "АТЕШ".

Наприклад, за даними паартизан, в Євпаторії та Ялті, окупанти залучають цивільних підрядників до обладнання вогневих, оборонних позицій, які виглядають дуже карикатурно.

"Серед військовослужбовців ЗС РФ ходять чутки про те, що Сили оборони України формують так званий "ударний кулак" для осіннього прориву у бік Криму та перерізання сухопутного коридору на Херсонському напрямку", - стверджують партизани.