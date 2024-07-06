РФ наращивает оборонные позиции в Крыму, боясь "ударного кулака" ВСУ: "АТЕШ" узнал детали

"Пока оккупационная власть убеждает население в том, что угрозы десантной операции ВСУ нет, количество оборонительных недосооружений вдоль береговой линии растет каждый день", - говорят в "АТЕШ".

Нпример, по данным паартизан, в Евпатории и Ялте, оккупанты привлекают гражданских подрядчиков к оборудованию огневых, оборонительных позиций, которые выглядят очень карикатурно.

"Среди военнослужащих ВС РФ ходят слухи о том, что Силы обороны Украины формируют, так называемый "ударный кулак" для осеннего прорыва в сторону Крыма и перерезания сухопутного коридора на Херсонском направлении", - утверждают партизаны.