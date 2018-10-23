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США еще не приняли решение о новых санкциях против РФ, - Болтон

Новости » Политика    23.10.2018 - 21:30
Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

Белый дом рассматривает вопрос о необходимости введения санкций из-за отравления в Великобритании

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон еще не принял решение о введении новых санкций против России. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

По его словам, Белый дом рассматривает вопрос о необходимости введения санкций из-за отравления в Великобритании бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как писало РБК-Украина ранее, правительство США работает над вторым раундом "жестких" санкций против России в связи с расследованием отравления российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Отметим,  в Британии заявили, что подозреваемые в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Александр Петров и Руслан Боширов являются офицерами военной разведки России

Как заявил министр безопасности Великобритании Бен Уоллес, президент России Владимир Путин несет конечную ответственность за отравление нервно-паралитическим веществом Скрипалей.

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